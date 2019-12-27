شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالغيط»: تعرضنا لهزة غير مسبوقة أوائل هذا العقد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أن التحديات العالمية المتسارعة والتهديدات الإقليمية الخطيرة تفرض على الدولة الوطنية العربية الأخذ باستراتيجيات وسياسات يكون من شأنها تعزيز قوتها، وزيادة منعتها في مواجهة هذه التحديات.

وقال أبوالغيط في محاضرة ألقاها بكلية الدفاع الوطني بسلطنة عمان، إن الدولة الوطنية العربية تعرضت لهزة غير مسبوقة في أوائل هذا العقد، وهي هزةٌ لا زلنا نعاني ارتداداتها إلى اليوم في بعض أركان العالم العربي، كما لا زال النظام العربي ككل -بما في ذلك الجامعة العربية المعبر عن هذا النظام الجماعي- يعاني التداعيات السلبية للهزة الكبيرة التي ضربت المنطقة.

وأكد أن الإصلاح يعد ضرورة بقاء للدول العربية، إذ لا يوجد مجتمع ينشد البقاء والاستمرار والازدهار دون أن يسعى إلى الإصلاح الذي يعني غيابه «التكلس والتدهور والخروج من التاريخ»، مشيرًا إلى أن المعضلة الحقيقية تتمثل في طبيعة الإصلاح المطلوب ووتيرته، فهناك نوع من الإصلاح قد يؤدي إلى خرابٍ أشد من الأوضاع الأصلية التي سعى إلى إصلاحها