شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 120 ساقط قيد بالمجان للمنقولين من رفح للإسماعيلية والشرقية والبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ المجلس القومي للسكان بشمال سيناء بالتنسيق مع مجلس مدينة رفح واللجنة الإقليمية للأمومة والطفولة حملة جديدة لاستخراج الأوراق الثبوتية الرسمية للمواطنين الذين تخلفوا عن القيد في السجلات الرسمية للدولة من المنقولين من رفح والمقيمين في محافظات الإسماعيلية والشرقية والبحيرة.

وأكدت نوال سالم، مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، أن الحملة نظمها فرع المجلس بشمال سيناء في مدرسة سلمي سليم للتعليم الأساسي بقرية المحسمة بمركز القصاصين في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء «مجلس مدينة رفح»، وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية«السجل المدني في مدينة رفح والسجل المدني في مدينة القصاصين»، ومديرية الشؤون الصحية «إدارة رفح الصحية» ومشايخ القبائل، وذلك تحت رعاية اللواء الدكتور، محمد عبدالفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء.

وأضافت سالم، أنه خلال الحملة تم تسجيل عدد 120 ساقط قيد بالمجان كخطوة أولي من خطوات حملة استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين والتي يقوم بتنفيذها المجلس القومي للسكان شمال سيناء، وتخصص لها المحافظة المبالغ المالية المطلوبة.

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وبدورها أكدت سناء جلبانة، مقرر اللجنة الإقليمية للأمومة والطفولة على أهمية استخراج سواقط قيد وشهادات الميلاد للأطفال، وذلك لحمايتهم وتأهيلهم للقيد والالتحاق بمراحل التعليم والحصول على كافة الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

من جانبه، أكد خليل الخرافين، نائب رئيس مركز ومدينة رفح لشئون المنقولين، أنه تم تنفيذ الحملة طبقًا لتوجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وأن مجلس مدينة رفح قام بتقديم كل التيسيرات الممكنة أمام لجنة سواقط القيد طبقًا لتعليمات العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة رفح.

وأضافت مني برهومة، رئيس لجنة حصر ومتابعة المنقولين بمركز ومدينة رفح، أن لجنة التسجيل عقدت بحضور وإشراف اللواء أشرف العزازي، رئيس قطاع الأحوال المدنية بالإسماعيلية، والعميد محسن البقلي،مدير إدارة الأحوال المدنية بالإسماعيلية، العقيد محمد شعبان، مدير مركز معلومات الإسماعيلية.

وأكدت برهومة أن لجنة التسجيل ضمت كل من، خليل الخرافين، نائب رئيس مركز ومدينة رفح لشئون المنقولين، نوال سالم، مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، سناء جلبانة، مدير اللجنة الإقليمية للأمومة والطفولة بشمال سيناء، هاني محمد شعبان، أمين السجل المدني برفح، أسامه السيد، أمين السجل المدني بالقصاصين، على حسن سلام، طبيب بإدارة رفح الصحية، علاء محمود عبدالعال، مدير أداري بإدارة رفح الصحية، إبراهيم سليم سالمان، كاتب بالإدارة الصحية برفح، ومشايخ القبائل.