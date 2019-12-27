شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توزيع أدوات ذات الاستخدام الواحد بالمجان على صالونات الحلاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة مكافحة نقل العدوى بصالونات التجميل تقوم بعمل ورش عمل لتثقيف المهنيين لعدم نقل العدوى بالصالونات، موضحة أن المبادرة تقوم بتوزيع أدوات التجميل ذات الاستخدام الواحد بالمجان، وذلك من خلال مرور المثقفين الصحيين على تلك الصالونات للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة التى قد تؤدى إلى انتشار الفيروسات.

وتابعت وزارة الصحة: نقوم بوضع ملصقات تتضمن إرشادات للتوعية بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية.

يشار إلى أن المبادرة تستهدف 16326 صالون تجميل منذ إطلاق المبادرة فى تسع محافظات كمرحلة أولى وهى "بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الجيزة، بنى سويف، الأقصر، أسوان".

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كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن إطلاق مبادرة "الحد من انتشار العدوى" وهى مبادرة مكملة لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف القضاء على بؤر العدوى فى صالونات التجميل والنوادى الصحية تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".

وأكدت الوزارة أن تلك الخطوة الهامة تأتى ضمن حزمة من أهم الاجراءات التى تتخذها وزارة الصحة والسكان لمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى وتصحيح بعض الممارسات اليومية الخاطئة التى قد تؤدى إلى انتشار الفيروسات خاصة بعد الخطوات اليومية التى اتخذتها جمهورية مصر العربية للقضاء على فيروس سى من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

كما أصدرت الوزارة كتاباً دورياً للمحافظات يشمل التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادى الصحية، تضمنت استخدام الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها، ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بادعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادٍ صحى وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، مؤكداً أنه فى حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المؤسسة.