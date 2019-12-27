أمطار على السواحل الشمالية.. تفاصيل طقس السبت 28 ديسمبر (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، السبت، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق من شمال الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 18

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 18

دمنهور 11 18

الإسكندرية 11 19

بلطيم 12 17

مطروح 11 18

السلوم 10 17

سيوة 09 17

بورسعيد 12 17

دمياط 12 18

الزقازيق 12 19

الإسماعيلية 12 19

السويس 13 18

العريش 10 18

رفح 10 17

رأس سدر 16 18

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نخل 09 16

نويبع 16 19

طابا 15 18

كاترين 02 13

الطور 13 20

شرم الشيخ 16 21

الغردقة 13 22

مرسى علم 13 21

الفيوم 19 19

بنى سويف 11 19

المنيا 11 19

أسيوط 09 19

سوهاج 11 20

قنا 10 21

الأقصر 09 21

أسوان 10 21

أبوسمبل 08 21

الوادي الجديد 05 20

شلاتين 16 23

أبو رماد 16 23

حلايب 18 21

رأس حدربة 17 21