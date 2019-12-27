محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
يعتزم حزب "مستقبل وطن" استكمال الحوار الوطني، الذي سبق وبدأه مع عدد من الأحزاب، حول القوانين المنظمة للانتخابات، يوم الأحد المقبل في مقر الحزب.
وحصل "الخليج 365" على نسخة من جدول الحوار المرتقب، الذي من المقرر أن يبدأ في السادسة ونصف مساء الأحد، وينتهي بكلمة ختامية في التاسعة لرؤساء الأحزاب.
يذكر أن من حضر من الأحزاب بجلسات الحوار السابقة، كانت أحزاب "الشعب الجمهوري والغد والعدل والمحافظين والإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي".
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر جدول أعمال الحوار الوطني للأحزاب برعاية "مستقبل وطن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.