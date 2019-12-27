‎تنطلق غدًا بالفيوم.. القومي للمرأة يشارك في مبادرة "مراكب النجاة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

يشارك المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، تحت إشراف وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، للتوعية والحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

‎وأكدت الدكتورة مايا مرسي، دعم المجلس للمبادرة، مضيفة أن فعاليات المبادرة تبدأ غدًا السبت، بطرق أبواب المواطنات والمواطنين في قرى تطون ومطول والحجر والغرق وقلهانة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الشباب فيها، على الهجرة غير الشرعية، من خلال عدد من اللقاءات الجماهيرية الموسعة.

Advertisements

وأضافت مرسي، أنه لأول مرة ستشهد هذه اللقاءات الجماهيرية حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

‎وأوضحت رئيس المجلس، أن مشاركة المجلس في المبادرة، يأتي إيمانًا منه بالدور المهم الذي تلعبه الأمهات والأخوات والجدات في إقناع الأبناء داخل أسرهن، بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، والبحث عن فرص آمنة للعمل بالداخل، في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل، والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

‎يذكر أن المجلس نظم دورتين تدريبيتين لعضوات وأعضاء فرع المجلس بالفيوم، وبلغ عددهن 150، على تقديم رسائل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعرف على جهود الدولة للحد منها.