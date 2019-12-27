بالصور- وزيري يتفقد المواقع الأثرية في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تفقد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الجمعة، المواقع الأثرية، في الأقصر للوقوف على الحالة الراهنة للخدمات السياحية، للنهوض بها ورفع كفاءتها.

والتقى وزيري بالمرشدين السياحيين، والسائحين للوقوف على المشكلات التي تواجههم أثناء الزيارة، وأعربوا عن إعجابهم بما نفذته وزارة السياحة والآثار مؤخرًا من أعمال لتطوير مسار الزيارة بمعبدي الكرنك والأقصر وإعداد مسارات لذوي الإعاقة، وتطوير طريق الكباش ورفع كفاءة الخدمات بهما.

ونفذت وزارة السياحة والآثار، العديد من مشروعات الترميم داخل معبدي الكرنك والأقصر، حيث تم فتح معبدي الأوبت وخنسو داخل معبد الكرنك للزيارة بعد ترميمهما وتنظيفهما وإظهار ألوان النقوش بهما، بالإضافة إلى الانتهاء من واجهة معبد الأقصر بعد ترميم 3 تماثيل للملك رمسيس الثاني.