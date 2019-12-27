"أنا مسالم لكني مقاتل شرس".. متحدث الرئاسة ينشر فيديو تصريحات للسيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". ويظهر الفيديو لقطات من نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منتدى الشباب وحضوره عددٍ من تدريبات القوات المسلحة، بالإضافة إلى تصريحات سابقة للرئيس التي أكد فيها أن مصر دولة لا تعتدي على حقوق الغير، لكنها قوية بشكل كافي للحفاظ على أمنها القومي، قائلًا: "أنا رجل مسالم، لكني لست ضعيفًا، أنا مقاتل شرس".

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