مصر | بسبب كلبين.. التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل طفلين بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كلبين.. التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل طفلين بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل مصرع طفلين في مشاجرة بسبب كلبين بقرية العزيزية، بمركز البدرشين، جنوب المحافظة وتبين أن المشاجرة وقعت بين عدد من الأفراد من نفس العائلة، بعد معرفة أحد أفرادها بتواجد كلبيه لدي شاب آخر من نفس العائلة، وبالتوجه إليه لطلب الكلبين وقعت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي، وبتدخل الأهالي تم فض المشاجرة بينهم.

وأضافت التحقيقات، أنه بمحاولة الأهالي الصلح بينهم، رفض كلا منهم الصلح، وتجددت المشاجرة بينهم مرة آخرى وأطلق كلا منهم أعيرة نارية صوب الطرف الآخر مما أسفر عن مصرع الطفلين متأثرين بإصابتهما.

كانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة قد سيطرت على مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطار من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية العزيزية، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، ووجود متوفين.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وضبط طرفيها والأسلحة النارية المستخدمة في التشاجر، وتبين ان المشاجرة أسفرت عن مصرع محمود.ع.ا، 10 سنوات، محمد.ج.م، 14 سنة، متأثرين بإصابتهما بطلق ناري، وتمكنت القوات من ضبط طرفيها، وإقتيادهم إلى ديوان المركز وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.