مصر | تبول فقتلته.. استعجال تقرير الطب الشرعي في مقتل طفل منشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تبول فقتلته.. استعجال تقرير الطب الشرعي في مقتل طفل منشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، تقرير الطب الشرعي لجثة الطفل مروان صاحب الـ3 أعوام، بعد مقتله على يد زوجة والده وتدعى "دعاء"، إثر تعذيبه لتبوله في ملابسه، ومساعده والده في دفنه دون تصريح بمنطقة منشأة القناطر، وذلك للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكان قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، قرر في وقت سابق، استمرار حبس سيدة وزوجها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقتلها طفله (من زوجة أخرى)، والذي يبلغ من العمر 3 سنوات، ودفنه بدون تصريح بمساعدة أبيه في منشأة القناطر.

وكشفت تحقيقات نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، في واقعة مقتل طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، إثر تعذيبه على يد زوجة والده، بمنطقة منشأة القناطر، أن زوجة والد الطفل اعتدت عليه، لتبوله على نفسه كنوع من التأديب، وأثناء ذلك قامت بضربه حتى سقط على الأرض، وارتطمت رأسة وأصيب بنزيف داخلي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فقامت الزوجة ووالد الطفل بدفنه دون تصريح بمساعدة والده، خوفًا من المساءلة القانونية.

وعندما قامت والدة الطفل بالسؤال عنه لرؤيته وعدم رجوع الطفل شككت في الأمر، وعلى الفور قدمت بلاغ ضدهما.

وبمواجهة زوجة والد الطفل، اعترفت بارتكاب الواقعة وأنها لا تقصد قتله، وأنه مجرد تأديب، وإنها كانت تعامله بطيبة طول فترة إقامته برفقتها هي ووالده.

وباشرت نيابة كرداسة بشمال الجيزة، التحقيق في مقتل طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، على يد زوجة والده ربة منزل، بمنطقة منشأة القناطر.

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وأمرت النيابة، في وقت سابق باستخراج جثة الطفل الذي قتل على يد زوجة والده، لانتداب الطب الشرعي، للتشريح للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وألقت مباحث الجيزة القبض على ربة منزل لاتهامها بقتل ابن زوجها البالغ من العمر 3 سنوات، كما تم القبض على والد الطفل لتستره على الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتعود بداية الواقعة، بتلقي مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه طليقها وزوجته بقتل ابنها الذي يقيم بصحبة والده.

وبإجراء التحريات تبين للرائد سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أن زوجة والد الطفل اعتدت عليه بالضرب مما أسفر عن مفارقته الحياة، بسبب تبوله في ملابسه، وساعدها زوجها "والد الطفل " في دفنه دون تصريح.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.