مصر | تفاصيل سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق بجمصة

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ضبطت الأحهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث قسم شرطة جمصة، بقيادة الرائد محمود شعير، تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بجمصة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بتعرض مدينة جمصة للكثير من عمليات السرقة.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد محمود شعير، رئيس مباحث مركز جمصة، ونجح الفريق في إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بجمصة.

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ترجع أحداث الواقعة بعد عدد من البلاغات بمركز جمصة، حيث فوجئ بعض المواطنين بسرقة الشقق الخاصة بهم وتعددت البلاغات الأمر الذي تطلب سرعة عمل التحريات حول تلك الوقائع.

وأكدت التحريات أن وراء السرقة تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص، وبإعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، نجحت القوات في ضبط محمد الجزار 25 سنة، ومحمد الصعيدي 27 سنة، ومحمد عبد الفتاح 23 سنة، وجميعهم مقيم بجمصة البلد.

وبمواجهة المتهمين بالتحريات اعترفوا بسرقة 13 شقة بمركز جمصة، وأرشدوا عن جميع المسروقات، تم عمل المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.