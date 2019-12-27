أخبار مصر | التضامن توجه برعاية طفلة عذبها والدها بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن توجه برعاية طفلة عذبها والدها بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، تقريرا من فريق التدخل السريع التابع للوزارة بمحافظة الشرقية، حول نجاح الفريق في إنقاذ الطفلة (ن أ س)١٤ سنة في الصف الثاني الإعدادي في بلبيس.

وقام الفريق بالتحرك سريعا برفقة مدير الحالة في بلبيس فور تلقي بلاغ بحالة الطفلة وتعرضها للتعذيب علي يد الأب وزوجته وتم التوجه لمستشفي بلبيس لمقابلة الطفلة المجني عليها وتقديم المساعدة والدعم النفسي لها

وجاري متابعة الحالة لتوفير أفضل رعاية إجتماعية، وصحية لها وتوفير مأوي آمن سواء مع أحد أفراد الأسرة الممتدة أو بدار رعاية تابع لوزارة التضامن الأجتماعي إذا لزم الأمر.

وتم عمل محضر ضد الأب وزوجته برقم ٥٥٠٩٠ بلبيس وتم عرضهما علي النيابة التي أمرت بحبسهما علي ذمة القضية.

ووجهت وزيرة التضامن الأجتماعي بضرورة تواجد أحد أعضاء فريق التدخل السريع بصحبة الطفل وتوفير كافة أوجه دعم علي مدار الساعة والتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة الشرقيه لتحقيق المصلحة لحالة الطفلة.