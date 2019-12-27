أخبار مصر | صقيع وأمطار ورياح شديدة.. طقس السبت ودرجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صقيع وأمطار ورياح شديدة.. طقس السبت ودرجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسود البلاد غدا السبت، حالة من الطقس البارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدلة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق من شمال الوجه البحرى، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة غدا:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 18

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 18

دمنهور 11 18

الإسكندرية 11 19

بلطيم 12 17

مطروح 11 18

السلوم 10 17

سيوة 09 17

بورسعيد 12 17

دمياط 12 18

الزقازيق 12 19

الإسماعيلية 12 19

السويس 13 18

العريش 10 18

رفح 10 17

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رأس سدر 16 18

نخل 09 16

نويبع 16 19

طابا 15 18

كاترين 02 13

الطور 13 20

شرم الشيخ 16 21

الغردقة 13 22

مرسى علم 13 21

الفيوم 19 19

بنى سويف 11 19

المنيا 11 19

أسيوط 09 19

سوهاج 11 20

قنا 10 21

الأقصر 09 21

أسوان 10 21

أبوسمبل 08 21

الوادى الجديد 05 20

شلاتين 16 23

أبو رماد 16 23

حلايب 18 21