أخبار مصر | آخرها واقعة "الهياكل العظمية".. جرائم أثارت الجدل في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخرها واقعة "الهياكل العظمية".. جرائم أثارت الجدل في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من الرعب والفزع انتشرت خلال عام ٢٠١٩ لانتشار جرائم القتل والتعذيب بشكل غريب حيث تعددت صور القتل والتعذيب بين الذبح والتمثيل بالجثمان والسم، وكان أبرز هذه الجرائم واقعة "الهياكل العظمية".

بدأت الواقعة عندما عثر أهالي الحضرة الجديدة، وسط الإسكندرية، على هياكل عظمية، بطريق محور المحمودية، بالقرب من كوبري الزهور، وجرى إبلاغ قسم شرطة محرم بك.

وكان اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى بلاغا من إدارة البحث الجنائي، بتلقي قسم شرطة محرم بك، بلاغا بالعثور على جثث في حالة تعفن على الطريق العام.

وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وقررت استدعاء عدد من شهود العيان، لمناقشتهم حول ملابسات حول الواقعة، وعقب مرور 72 ساعة علي واقعة العثور الهياكل العظمية، كشفت أجهزة الأمن الى ملابسات الواقعة.

استخراج جثة متوفي منذ 2017 لتشريحها.. شقيقه يتهم الزوجة بقتله

قامت الأجهزة الأمنية بالغربية بتنفيذ قرار النيابة العامة في القضية٩٦٥٤ لسنة ٢٠١٩ إداري ثان طنطا باستخراج جثة متوفي من مقابر سيجر أول طنطا لاتهام شقيق المتوفي بحدوث الوفاة جنائيا.

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حيث قام العقيد وسيم قنديل مأمور قسم شرطة مرافق الغربية والرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا بتنفيذ قرار النيابة العامة وبحضور وكيل نيابة قسم اول طنطا، والطبيب الشرعي لترشيح الجثة.

وتم إخطار اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية ورفع تقرير له بالواقعة.

"متقطعة".. العثور على جثة سيدة ملقاه فى القمامة بالإسكندرية

عثر أهالي المنتزه علي جثة مجهولة لسيدة في أواخر العقد الثاني من العمر، مقطعة إلي أجزاء، وسط القمامة، ما أصاب الأهالي بحالة من الذعر والخوف، وتجمع العديد من الأهالي، وأبلغوا قوات الشرطة.

ونجحت أجهزة الأمن في كشف غموض الواقعة، حيث تبين أنها ليبية الجنسية وأن وراء الحادث زوجها حيث قام بتقطعيها بالمنشار الكهربائي، بسبب خلافات زوجية بينهما.

حيث وجه اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، رئيس قسم المباحث الجنائية تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي، وبالتنسيق مع فرع الأمن العام، لتحديد شخصية المجني عليها وضبط مرتكبي الحادث.

عقب تقنين الإجراءات، توصلت جهود فريق البحث من خلال النشر عن الجثة بكافة طرق النشر إلى أن الجثة لسيدة تدعى "رع م"، 32 عام، ليبية الجنسية، منطقة المعمورة الشاطئ، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.