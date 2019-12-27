أخبار مصر | 165 مرشحا بانتخابات البيطريين في اليوم السادس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 165 مرشحا بانتخابات البيطريين في اليوم السادس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف قاسم عضو لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن إجمالى من تقدم اليوم للترشح لانتخابات الأطباء البيطريين ستة مرشحين فقط، 3 فوق السن و2 تحت السن للنقابات الفرعية، ومرشحا واحدا تحت السن على مستوى الجمهورية، ولم يتقدم أحد على مقعد النقيب العام ولا النقباء الفرعيين، منوها إلى أن اللجنة تستقبل طلبات الترشح غدا السبت وحتى الثلاثاء القادم، وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ونصف مقاعد النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، عدا نقابات "القاهرة، الجيزة، وقنا".

أفاد الدكتور الحسينى عوض - عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين وعضو اللجنة - أن إجمالى من تقدموا على جميع المقاعد 165 مرشحا حتى الأن، وان اللجنة مستمرة فى تلقى طلبات الترشح حتى يوم الثلاثاء 31/12/2019، ثم ثلاثة أيام عمل لتلقى الطلبات المرسلة بالبريد وهى ايام الأربعاء والخميس والأحد على ان يكون الخطاب المرسل مختوم بتاريخ الإرسال غايته 31 ديسمبر، ثم تعد اللجنة الكشوف النهائية بأعداد المتقدمين بعد فرز الطعون وفحصها لعرضها على مجلس النقابة العامة.

وأكد أن اللجنة تقدم كافة التسهيلات للمتقدمين من كافة أنحاء الجمهورية، وتليفونات أعضاء اللجنة متاحة للجميع للاستفسار وتذليل العقبات للمتقدمين.