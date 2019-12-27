شكرا لقرائتكم خبر عن «إحساسك نعمة» تنطلق في البحيرة لعلاج مرضى التهاب الأعصاب الطرفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فاعليات حملة «إحساسك نعمة» التي تنظمها وزارة الصحة لعلاج التهابات الأعصاب الطرفية لمرضى السكر، وذلك بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتور مينا منير المدير التنفيذي للحملة، والدكتور أحمد آدم وكيل نقابة أطباء البحيرة، والدكتور أحمد قطري أمين عام النقابة، والدكتورة هويدا المسيري مدير إدارة التدريب بالمديرية.

وافتتح الحملة الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ووجه بضرورة تعميم الأدلة العلمية الإكلينيكية على جميع الأطباء المختصين بعلاج مرضى السكر بجميع المستشفيات والإدارات الصحية والمراكز الحضرية.

وتابع: تم توزيع حقيبة تحتوي على الأدوات التي تستخدم في تشخيص المرض لجميع الأطباء المتدربين بالإضافة إلى الدليل القومي لعلاج التهابات الأعصاب الطرفية حتى تعم الفائدة على جميع المرضى الذين سيتم تشخيصهم وفحصهم عن طريق الأطباء المتدربين بجميع مستشفيات وإدارات المديرية.

وألقى الدكتور بهاء شرف الدين مسؤول السكر والأمراض غير السارية بمديرية الصحة بالبحيرة، محاضرة اكلينيكية وعملية على أحد المرضى أمام جميع الأطباء المتدربين مستخدما الأدوات التي تستخدم في تشخيص هذا المرض.

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وأشار، أن مرض التهاب الأعصاب الطرفية يؤدي لتقليل كفاءة الحياة لدى المريض، ويشعره بالألم، ولا تصبح حياته مريحة، وقد يؤدي لمضاعفات في الجهاز الهضمي، والقلب، والكلى، كما يؤثر على الكفاءة الحياتية للفرد.

وأضاف شرف الدين، أن الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية، أطلقت أول دليل إرشادي مصري لعلاج المرض، وهو الدليل الذي من المتوقع أن يُفيد قرابة 6.5 مليون مريضاً بمرض «السكرى»، والتهاب الأعصاب الطرفية سوياً.

وتابع: التهاب الأعصاب الطرفية، هو أحد مضاعفات مرض السكر، ويُقدر عدد المصابين بنحو 70% من مرضى السكر من النوع الثاني، بحوالي 6.5 مليون مريض مصابين به كأحد مضاعفات مرض السكر، ولذا أطلقت وزارة الصحة والسكان حملة «احساسك نعمة»، بالتعاون مع احدى الشركات الوطنية.

من جهته، قال الدكتور مينا منير، المدير التنفيذي للحملة القومية لالتهاب الاعصاب الطرفية، إنه تم إطلاق برنامجاً تدريبياً لقرابة 600 طبيب من مختلف محافظات الجمهورية، كنواة لنشر الأدلة الإرشادية على أكبر عدد ممكن من شباب الأطباء، مشيرا أن البرنامج التدريبي من شأنه أن يجعل الأطباء يكتشفون المرض في مرحلة مبكرة منه، وتم توزيع الأدوات التي ستساعد الأطباء على التشخيص، وتعريفهم بالأدلة الإرشادية.

وأشار أن الدليل الإرشادي سيضمن أن المريض الذي يُعالج في المحافظات الحدودية والنائية يتلقى ذات العلاج الذي يتلقاه المريض في القاهرة، من حيث التشخيص، وحتى العلاج، بما يضمن شفاء المرضى بأعلى مستوى ممكن من الكفاءة بأقل تكلفة دون حاجة المريض للسفر لمسافات طويلة.

وأضاف «منير»، أن الحملة تعمل على أكثر من محور، من بينها الأطباء والصيادلة والمرضى، حيث يتم عمل مؤتمرات توعوية، وقوافل علاجية في مختلف محافظات مصر، وتُصرف العلاج بالمجان للمرضى.