شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي من معهد القلب يصل إلى مستشفى العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مستشفى العريش العام فريق طبى من المعهد القومى للقلب بالقاهرة، وذلك للكشف الطبى على الحالات المرضية وإجراء العمليات اللازمة.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن الفريق برئاسة الدكتور سعيد مرجان استشارى أمراض القلب والاوعية الدموية بالمعهد ،وعضوية الدكتور أحمد محمود عبدالله، أخصائي القلب والأوعية الدموية، ياسر مصطفي استشارى الفنيين، وزكريا رمضان مشرف التمريض في المعهدالقومى للقلب.

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وأشار إلى استمرار وصول الفرق الطبية من معهد القلب إلى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى واجراء العمليات الجراحية، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومى للقلب.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد منصور مدير عام مستشفى العريش العام أن الفريق الطبى متخصص في أمراض القلب، وسيقوم بتوقيع الكشف الطبى على الحالات المرضية واجراء اللازم لهم في وحدة قسطرة القلب التي تم افتتاحها في مستشفى العريش العام.. حيث أنها مجهزة على أعلى مستوى.

يذكر أن هناك بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومى للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب في مستشفى العريش العام واجراء العمليات الجراحية والكشف الطبى عن طريق أطباء المعهد، ويتم استقبال الحالات المرضية منذ شهر فبراير الماضى وحتى الآن.