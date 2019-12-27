شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: منح شهادة اتمام دورة التأهيل الإعلامى لواعظات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن منح مركز التدريب بكلية الإعلام بجامعة القاهرة شهادة إتمام دورة التأهيل الإعلامي لواعظات الأوقاف اللائى أنهين دورة التأهيل الإعلامي والتواصل المجتمعي التي عقدت بمركز التدريب والتأهيل الإعلامي واستديوهات الكلية، حيث وجهت وزارة الأوقاف كل الشكر والتقدير لكلية الإعلام وعميدتها الدكتور هويدا مصطفى ، وجامعة القاهرة ورئيسها الدكتور محمد عثمان الخشت.

وقالت وزارة الأوقاف، يأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي ممثلة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، حيث انطلقت الدورة الأحد الماضى، بكلية الاعلام، وقال الدكتور محمد عثمان الخشت ،رئيس جامعة القاهرة، إن هذه الندوة تأتى فى إطار حرص الجامعة على المشاركة الفعالة فى تطوير العقل الدينى وتأسيس خطاب دينى جديد ودعم القضايا المجتمعية ذات البعد القومى والتنموى، ومن أبرز هذه القضايا إعادة النظر فى بنية الخطاب الدينى بهدف طرحه بصورة عصرية، تتناسب والمتغيرات المجتمعية وظروف المكان والزمان ، وبما يقدم الفكر الإسلامى بصورة صحيحة تعكس قيم البناء والحضارة والانفتاح على الآخر بقيم التسامح والتواصل القائم على توظيف المعطيات الحديثة فى نقل المعارف وتصحيح المفاهيم والصورة الذهنية عن المجتمعات.

وأضاف الدكتور الخشت، أن دورة تدريب الواعظات واختيار كلية الإعلام جامعة القاهرة يعكس اقتناع صانع القرار فى مختلف المؤسسات بدور الجامعة وكلياتها فى الإسهام بفاعلية فى التفاعل مع مختلف القضايا، مؤكدًا أن الواعظات الجدد فى حاجة إلى أن يتسلحن بمهارات الاتصال، وبناء الرسالة، وفهم الجمهور المستهدف، وكيفية عرض القضايا بما يحقق هدف الرسالة والفكر الصحيح.

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وأشار رئيس جامعة القاهرة ، إلى أن كلية الإعلام تمتلك خبرات بشرية وأساتذة متخصصين لهم اسهامات فى بناء الوعي، وطرح الرؤى بوسائل اقناعية علمية، وهو مايسهم فى بناء جيل واعد من الواعظات لهن دور مهم فى خلق أجواء روحية وفكرية وعقلية وفق ضوابط علمية.