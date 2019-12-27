شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الترفيه السعودية تنفى الترخيص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أنها لم ترخص لإحدى الفعاليات للاحتفال برأس السنة الميلادية فى مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض.

وأضافت الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية فى بيان لها:"تود الهيئة العامة للترفيه الإشارة إلى أنها لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية فى مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض، والذى تم تداول إعلانها مؤخرا فى منصات التواصل الاجتماعى، وتبين الهيئة أنه قد تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقة".



الهيئة العامة للترفية

يذكر أن تقارير زعمت أن المملكة العربية السعودية سوف تحتفل برأس السنة الميلادية لأول مرة فى تاريخها، وانتشرت منشورات على موقع تويتر تعلن عن إقامة فعاليات.

من جانب آخر ، كان قد احتفل المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، اليوم بمرور عام على رئاسته للهيئة، حيث شغل هذا المنصب بعدما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، مرسومًا ملكيًا يوم 27 ديسمبر من العام الماضى، يقضى بتعيين تركى آل الشيخ فى منصب رئيس هيئة الترفيه السعودية المستحدث بالتوازى مع "رؤية 2030" التى تستهدفها المملكة العربية السعودية، لرفع مساهمة قطاع الترفيه فى إجمالى الناتج المحلى من 3% إلى 6%.

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المستشار تركى آل الشيخ، احتفى اليوم الجمعة، بمرور عامه الأول فى رئاسة هيئة الترفيه السعودية، التى حقق خلالها نجاحات كبيرة، حيث قال فى تغريده عبر صفحته على "تويتر"، "اليوم كملت سنة فى هيئة الترفيه.. ياسرع الدنيا".

ويشار إلى أنه عقب توليه رئاسة هيئة الترفيه، واصل المستشار تركى آل الشيخ، طريق نجاحاته الذى بدأه فى رئاسة الهيئة العامة للرياضة، وذلك من خلال استراتيجية ضخمة شملت أبرز ملامحها، تعزيز موقع المملكة التنافسى فى قطاع الترفيه العالمي، لتكون من بين أول أربع وجهات ترفيهية فى آسيا وبين أول عشرة على مستوى العالم، وتشجيع المستثمرين من الداخل والخارج، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية، ودعم الموهوبين من الكتّاب والمؤلفين والمخرجين، وتوفير فرص العمل للسعوديين فى كل المجالات التى يوفرها قطاع الترفيه.