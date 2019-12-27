شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تركيب 150 ألف عداد ذكى حتى الآن بالشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى بمختلف أنحاء الجمهورية بنسبة 100% ، موكداً أن المرحلة الثانية تستهدف تركيب 25 ألف عداد ذكى.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إجمالى عدد العدادات الذكية الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء يبلغ حالياً ما يقرب من 150 ألف عداد ذكى ، موضحاً أن شركات توزيع الكهرباء بدأت فى المرحلة الثالثة.

يذكر أن المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى يتم تنفيذه فى نطاق 6 شركات لتوزيع الكهرباء كمرحلة أولى حيث يتم التنفيذ بشركة توزيع كهرباء شركة شمال القاهرة بمنطقتي (العبور- مدينة نصر) بإجمالي عدد حوالي 53 ألف عداد، وبشركة جنوب القاهرة بمنطقتي ( 6أكتوبر- الشيخ زايد) بإجمالي عدد حوالى 50 ألف عداد ، وشركة الاسكندريــة بمنطقتي (وسط الاسكندرية – برج العرب) بإجمالي عدد حوالى 39 ألف عداد، وشركة القناة بمنطقة (العاشر من رمضان) بإجمالي عدد 50 ألف عداد، بمع ، وشـركـة جنـوب الدلتـا بمنطقة ( طنطا) بإجمالي عدد 30 ألف عداد، وشركة مصر الوسطي بمنطقتي (المنيا- أسيوط) بإجمالى عدد حوالى 28 ألف عداد.

و يتميز العداد الذكى بأنه يمكن المستهلك الحصول علي عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ و الوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالامبير و الكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و 12 شهر سابق، الاستهلاك الكلى التراكمى من وقت التركيب،التاريخ باليوم و الشهر والسنة و الوقت، إظهار أخر حالة عبث و تلاعب بالوقت و التاريخ ،رسائل نصية من شركة الكهرباء علي الشاشة مثل قبول الكارت و زيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".