شكرا لقرائتكم خبر عن المعونة الأمريكية تدعم قطاع المياه والصرف الصحي في شمال سيناء بـ16 معدة وسيارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعمت هيئة المعونة الأمريكية قطاع المياه والصرف الصحي في محافظة شمال سيناء بمعدات جديدة وسيارات لكسح الصرف الصحي ومياه الأمطار.
وقال المهندس مصطفى عبدالفتاح رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة شمال سيناء، أنه تم وصول عدد ١٠ سيارات كسح صرف صحي وسيارتين مجهزه لكسح السيول وسياره نافوري مدمج وسياره أخرى مجهزه كباش وسيارة تريلا كساحه وونش بقدرة ٥٠ طنا.
واضاف عبدالفتاح، أن المعدات والسيارات الجديدة لدعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، لمواجهة أي طوارئ.. مشيراً إلى أنها ممولة من هيئة المعونة الأمريكية، حيث تأتي في إطار مبادرة تنمية سيناء.
يذكر ان هيئة المعونة الأمريكية، وضعت خطة لدعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء خلال العام المالي 2019 / 2020، بقيمة 200 مليون دولار أمريكى.
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