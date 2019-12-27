شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يتابع تركيب ماكينات الصراف الآلي الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت ماكينات الصرف الخاصة بأحد البنوك إلى محافظة شمال سيناء، وتم تركيبها، وجار متابعة تغذيتها بالمبالغ المالية لتيسير الصرف منها.

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه تابع عملية وصول ماكينات الصرف إلى مدينة العريش، وتقوم 4 فرق من بنك مصر بتركيبها وتغذيتها بالمبالغ المالية اللازمة لصرف المواطنين.. وتتم متابعة ذلك من المحافظة.

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وأشار المحافظ إلى وصول احدى السيارتين المتفق عليهما إلى مدينة بئر العبدبالفعل، وجارى تغذيتها بالأموال اللازمة لبدء العمل في صرف المبالغ المالية للراغبين.. علاوة على السيارة الأخرى الخاصة بالعريش.

وأكد المحافظ مجددا بذل الجهود من أجل حل مشاكل المواطنين ومتابعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.. مشيرا إلى أنه لم يدخر أي جهد من أجل ازالة أي معوقات تعترض المواطنين والعمل على حل المشكلات الجماهيرية.

يذكر أنه سبق اثارة مشكلة الصرف من الماكينات التابعة للبنوك نتيجة لقلة عددها وشدة الازدحام عليها.. حيث تواصل المحافظ مع المسئولين وتمت الموافقة على توفير عدد 5 ماكينات صرف وسيارتين متنقلتين في كل سيارة منهما ماكينتين لتيسير صرف المرتبات والمعاشات وللقضاء على شكاوى المواطنين والتزاحم أمام ماكينات الصرف في المحافظة .

وجار التواصل مع باقى رؤساء مجالس ادارات البنوك لتوفير عدد اضافى من الماكينات لتيسير الصرف وتخفيف المعاناة عن المواطنين.