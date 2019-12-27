شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن البحر الأحمر»: الكشف على 700 حالة لمرضي العيون بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حزب مستقبل وطن في محافظة البحر الأحمر الكشف عن 700 حالة من مرضى العيون بمدينة الغردقة ضمن فعاليات القافلة الطبية بالتعاون مع مؤسسة مغربي الخيرية في إطار المبادرات والفعاليات التي يقوم بها الحزب في جميع المحافظات، ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حياة كريمة لشعب عظيم.

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وقال عبدالرحيم كمال مساعد امين التنظيم المركزي ان القافلة تأتي في إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين ودعم ومساندة الدولة بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين من اهالي الغردقة.

وأشار عماد سيف الدين امين الحزب بالمحافظة ان القافلة شملت الكشف والفحص على نحو 700 حالة من أهالي مدينة الغردقة على مدار اليومين بالاضافة إلى تحويل عدد 117 من الحالات لإجراء عمليات فحوصات على نطاق اوسع.

من جانبه، قدم أحمد الدقاق، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، الشكر لمؤسسة مغربي الخيرية على مجهوداتهم المبذولة في الكشف عن اهالي الغردقة موجها التحية لقيادات الحزب على هذا العمل الخيري المميز وبضرورة المشاركة الإجتماعية ودعم المواطنين وفقًا لسياسة الدولة الحالية والوقوف مع الحالات الأكثر فقرا وإحتياجًا وان الحزب سيعمل على تنظيم العديد من القوافل الطبية بجميع مدن المحافظة بالاضافة إلى تحمله لنفقات سفر الحالات إلى محافظة القاهرة لاجراء الفحوصات وعمليات بمؤسسة مغربي.