شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الثقافي للكويت بالقاهرة يزور جامعة النهضة لبحث التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، بحضور عدد من قيادات الجامعة الدكتور أحمد المطيري، المستشار الثقافي لدولة الكويت بالقاهرة، بمقر جامعة النهضة في بنى سويف، خلال زيارة استهدفت الرد على استفسارات الطلاب بشأن متطلبات العمل بالخارج، وكيفية تعميق سبل التعاون الثقافي بين البلدين.

بدأ «الملاحى» اللقاء بالترحيب بالحضور وتهنئتهم بالعام الميلادي الجديد، وأعرب عن مدى سعادته بزيارة الدكتور أحمد المطيرى لجامعة النهضة، خاصة أنه مثال للأستاذ العربى المتميز، وأكد على دوره في إدارة الملف التعليمى الثقافي، وما أضافه للملحقية الكويتية خلال الفترة الماضية.

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من جانبه، أعرب المطيري عن سعادته بتواجده في جامعة النهضة للمرة الثانية، حيث أثنى على التطور الملحوظ، مشيراً إلى تجربته في الدراسة بالخارج، وأنه اكتشف أن تقدم الدول في الغرب يأتي بالقيم والعلم، وأن النهضة الحقيقة لا تأتى إلا بالعلم والقيم والتي يجب أن نغرسها في نفوس أبنائنا منذ الصغر، وأن خلاصة تجربته من الدراسة في الخارج تتلخص في إدراك أن الشهادة ليست ورقة، لكنها مضمون وعلم محفوظ في العقول، وأن الشهادة الحقيقية هي صنعة تتقنها.

كما أجاب المطيرى على العديد من تساؤلات الطلاب في حوار مفتوح حول فرص الدراسة والتبادل الثقافي والعمل بالخارج.

وفى الختام أكد الملاحى، أن هدف الجامعة هو تخريج طالب قادر على المنافسة في سوق العمل، والارتقاء بمستوى الجامعة لتنافس كبرى الجامعات، وأن الجامعة تستهدف تحقيق أعلى مستوى خدمة لطلابها واتباع سياسة الباب المفتوح في حل مشكلات الطلاب والتواصل المستمر معهم.