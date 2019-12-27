شكرا لقرائتكم خبر عن «داعش» يتبنى هجوما أسفر عن مقتل 11 شخصا بنيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر تنظيم داعش الإرهابي تسجيلا مصورا زعم أنه يظهر قتل 11 مسيحيا في نيجيريا وقال إن ذلك في إطار حملة انتقام ردا على مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي والمتحدث باسم التنظيم.

ونشر التنظيم اللقطات على حسابة على موقع تلجرام على الإنترنت أمس الخميس وهو صبيحة احتفال عيد الميلاد بالتقويم الغربي مصحوبا بتعليق مكتوب بالعربية دون صوت.

وأظهرت اللقطات رجالا في زي موحد وملثمين بأقنعة سوداء وهم يصطفون خلف أسرى معصوبي الأعين ثم أطلقوا النار على أحدهم وقطعوا رؤوس الباقين.

وذكر تسجيل فيديو سابق اطلعت عليه رويترز أن الأسرى نقلوا من مايدوجوري إلى داماتورو في شمال شرق نيجيريا حيث يقاتل الإرهابيون منذ سنوات.

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وفي ذلك الفيديو السابق توسل الأسرى للرابطة المسيحية في نيجيريا وللرئيس محمد بخاري للتدخل لإنقاذهم.

ولم يتسن لرويترز للتحقق من صحة التسجيلين.

وانشقت ولاية غرب أفريقيا في تنظيم دعش عن جماعة بوكو حرام في 2016 وأصبحت الجماعة الإرهابية المهيمنة في تلك المنطقة.

وقتل إرهابيون نحو 30 ألف شخص في شمال نيجيريا خلال الأعوام العشرة الماضية.

وقُتل البغدادي زعيم تنظيم داعش خلال غارة أمريكية في سوريا بينما قُتل المتحدث باسم التنظيم أبوالحسن المهاجر في عملية عسكرية منفصلة في نفس الأسبوع تقريبا في أواخر أكتوبر.