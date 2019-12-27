شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: التماثيل المختارة لتزيين ميدان التحرير ليست من طريق الكباش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك، أن تماثيل أبوالهول ذات رأس الكبش التي سيتم نقلها من معبدالكرنك إلى القاهرة لتزيين ميدان التحرير حول المسلة التي تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية ليست من التماثيل الموجودة على جانبي طريق الكباش المعروف الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، ولا التماثيل الموجودة أمام واجهة معبدالكرنك، لكن تم اختيارها من بين تماثيل موجوده خلف واجهة المعبد(الصرح الاول) على جانبي الفناء، خلف مباني الطوب اللبن التي تركها المصري القديم أثناء أعمال بناء الصرح الأول.

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وتعكف الوزارة حالياً على دراسة وتوثيق هذه التماثيل بشكل كامل، والقيام بكل أعمال الصيانة والترميم اللازمة للحفاظ على هذه التماثيل.

يأتي هذا في إطار الخطة الشاملة لترميم ودراسة هذه التماثيل ضمن آثار معابد الكرنك وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار قد انتهت من أكثر من ٩٠ ٪؜ من مشروع ترميم وإحياء طريق الكباش وسوف يتم افتتاحه امام الزائرين خلال عام ٢٠٢٠.