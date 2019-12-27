شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية «التضامن».. «اسمعونا» و«صناع الخير» تنظمان قافلة طبية لجدعان السيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتوره نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، الجمعة، بداية تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع مؤسسة اسمعونا لتنفيذ مشروع جدعان السيدة لتنمية وتطوير حي روضة السيده

ونظمت مؤسسة اسمعونا فيه أمل التنمية قافلة طبية للعيون لسكان منطقة روضة السيدة زينب والتي تعتبر تطويرها حضاريا لمنطقة تل العقارب بمشاركة مؤسسة صناع الخير ضمن مبادرتها عينيك في عنينا

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وقال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن والمشرف على المشروع ان هناك العديد من الفعاليات القادمة والتي تتضمن فصول محو امية ورعاية للموهوبين وعلاج مجاني لعدد من المدمنين الذين يادروا بطلب العلاج وهو ما يعد نجاح مبكر للمشروع..

وأشار د. محمد فتحي رئيس مجلس أمناء اسمعونا أن سياسة الدولة في التنمية لا تقتصر على تنمية الحجر لاسيما وأن تل العقارب كانت من المناطق العشوائية ذات الحاجة الماسة لإزالة والتطوير وإنما يجب أن تمتد التنمية للبشر ايضا من خلال العديد من الفعاليات التي تنفذها المؤسسة وفق بروتوكول مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن.. وثمن فتحي جهود محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات واهدا بمزيد من التدخلات التنمية خلال الفترة المقبلة بما ينعكس على سكان المنطقة مشيدا بتعاون مؤسسات المجتمع المدنية معه

فيما أكد مصطفى زمزم ان جهود المجتمع المدني يجب أن تتضافر للأحداث تنمية حقيقية بمشاركة الدولة مشيرا إلى استعداد صناع الخير الدائم للمشاركة في أي انشطة تنموية بعد تجربة نجاحها الكبيرة في عينيك في عنينا