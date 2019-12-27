شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني يزور الأنبا دانيال بالمستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار زار قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، بالمستشفى الإيطالي بالعباسية، وذلك للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لوعكة صحية.

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