الخليج 365.. رئيس الوزراء: الاقتراض من أجل الأكل والشرب لا يصنع دولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لرؤساء تحرير الصحف والكتاب، والتى أكد فيها أن "الاقتراض من أجل الأكل والشرب لا يصنع دولة"، وغيرها من التصريحات المهمة، إضافة إلى تفاصيل الاتصال الهاتفى بين الرئيس السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتى أكدا فيها أن مصر وروسيا ترفضان التدخلات الخارجية غير المشروعة فى الشأن الليبى. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

مصطفى مدبولى فى حوار الـ 3 ساعات مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب: الاقتراض من أجل الأكل والشرب لا يصنع دولة.. وبرنامج الإصلاح الاقتصادى مصرى 100%.. أتواجد فى الشارع باستمرار للاستماع للمواطنين.. وربنا كرم مصر وحققنا الكثير فى ظروف صعبة مصطفى مدبولى فى حوار الـ 3 ساعات مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب: الاقتراض من أجل الأكل والشرب لا يصنع دولة.. وبرنامج الإصلاح الاقتصادى مصرى 100%.. أتواجد فى الشارع باستمرار للاستماع للمواطنين.. وربنا كرم مصر وحققنا الكثير فى ظروف صعبة حريصون على مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المشروعات.. ما نوفره من الموازنة سيتوجه لدعم المشروعات فى المحافظات Advertisements

مدبولى: التضخم انخفض لـ 2.5%.. والبطالة من 13% إلى 7.8%.. مسئوليتنا توفير حوالى مليون فرصة عمل.. وأجرينا 335 ألف جراحة ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار مدبولى: التضخم انخفض لـ 2.5%.. والبطالة من 13% إلى 7.8%.. مسئوليتنا توفير حوالى مليون فرصة عمل.. وأجرينا 335 ألف جراحة ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار مصلحة مصر فى المقام الأول.. ولا ندخل فى مؤامرات.. الدولة لا تبيع مصانعها ولكن تعمل على إعادة هيكلتها وتطويرها.. وأسعى لعودة القطن المصرى لمكانته العالمية.. وزير الإعلام يعبر عن الحكومة ويساهم فى وضع استراتيجية إعلامية.. أرقام الدين العام لا تقلقنى.. وزيادة نصيب المشروعات بالخطة الاستثمارية المقبلة لـ 200 مليار جنيه مصر وروسيا ترفضان التدخلات الخارجية غير المشروعة فى الشأن الليبى.. السيسى وبوتين يؤكدان فى اتصال هاتفى أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية ومكافحة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية الحكومة ترد على 11 شائعة انتشرت فى أسبوع.. تقرير "رصد الشائعات": لا صحة لتنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.. أو التهجير القسرى لأهالى عزبة الهجانة من منازلهم.. و"الكهرباء" تنفى ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات مسبقة الدفع مقارنًة بالتقليدية



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