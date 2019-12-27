شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يبحث هاتفياً مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع فى ليبيا.

السيسى يبحث هاتفياً مع بوتين تطورات الأوضاع في ليبيا

الرى: لاصحة لتنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة

السياحة والأثار تفند شائعة بيع منطقة القلعة لصالح صندوق مصر السيادى

201.9 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال أسبوع

Advertisements

استحداث خدمة فحص إلكترونى لمواتير السيارات بوحدات المرور اختياراً

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 674 جنيها للجرام

الجيش الليبى يحكم السيطرة على طريق المطار طرابلس

الأرصاد: طقس بارد غدا ممطر على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 12 غياب شريف إكرامي وصالح جمعة عن مران الأهلي الجماعي قبل مواجهة بلاتينيىوم

محمد صلاح هداف كلوب الأول بعد 501 هدف مع ليفربول

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.