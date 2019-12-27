شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: توفير 760 كيلو بطاطا وموز وسمك و5 طن برسيم لحديقة حيوان الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة المركزية لـ حدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، رفع حالة الطوارئ فى حديقة الجيزة والحدائق التابعة لها بسبب التغيرات المناخية والتقلبات الجوية لتلافى الأضرار التى تؤثر سلبا على الحيوانات وتؤدي الى نفوقها وقد دفعت ادارة الحديقة بالعديد من البطاطين لحماية القردة والشمبانزي .

وكشف تقرير الإدارة المركزية لحدائق لحيوان، وخاصة حديقة حيوان الجيزة التي تعد اكبر الحدائق ، والذى حصل لـ " الخليج 365 "، على نسخه منه أنه من ضمن الاجراءات التى يتم اتخاذها فتح ابواب المبيتات للاسود مع تقديم المزيد من اللحوم لهم وتقديم وجبات من الارز باللبن والعسل الاسود للدببة والفول السوداني والبلح والبيض المسلوق والتفاح والموز والجوافــــة والخس والجرجير للقردة والمزيد من الاسماك لكلب البحر والبطاطا لفرس النهر .

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وأكدت حديقة حيوان الجيزة ،أنه يتم يوميا توفير نحو 60 كيلو موز ، و 150 كيلو بطاطا ، 10 كيلو جوافة ، و 10 كيلو تفاح و 200 كيلو علف متنوع ، و 250 كيلو سمك بلطي ، و5 اطنان برسيم وغيرها من المأكولات الاخرى التي تحتاجها الحيوانات فى تلك الأيام ، لمساعدتها على التدفئة في ظل التغيرات المناخية والتقلبات الجوية .

وقد الدكتور محمد رجائى رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة ، إنه من بين الإجراءات تم تغطية جميع بيوت الحيوانات العارية والاسقف المفتوحة ، كما تم فرش بعض منازل الحيوانات بقش الارز وتدفئة بحيرات الدببة رغم حبهم للبرودة، مشيرا إلى أنه يتم المرور يومياً على الحيوانات من قبل لجنة من الأطباء البيطريين لمتابعة حالة الحيوانات باستمرار والكشف الدوري عليها ويتم اختيار أنواع المأكولات المناسبة للحيوانات أثناء التغيرات المناخية.