شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. السيسى يبحث هاتفياً مع بوتين تطورات الأوضاع في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يبحث هاتفياً مع بوتين تطورات الأوضاع فى ليبيا.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

انتحر الممثل الهندى كوشال بانجابى، وعثرت السلطات الهندية على جثته داخل شقته في مدينة مومباي الهندية، أمس الخميس، تاركاً رسالة لنجله الصغير الذي يبلغ من العمر 3 سنوات، كما أعلن أحد أصدقاء الفنان المنتحر عقب انتشار خبر الانتحار أن نجم بوليوود كوشال بانجابى الذي يبلغ من العمر 37 عاماً كان مصاباً بحالة إكتئاب شديدة خلال الفترة الأخيرة من حياته.

"فتاوى مضلة للسلفيين"، هى سلسلة تكشف أخطاء الفتاوى التى يصدرها قيادات التيار السلفى، وكيف ردت عليها المؤسسات الدينية الرسمية فى مصر سواء الأزهر أو دار الإفتاء ،على تلك الفتاوى الشاذة واليوم نستعرض فتوى مضلة للسلفيين، هى تحريمهم للاحتفال بالكريسماس ،وذلك مناسبة اقتراب نهاية العام، وبداية السنة الجديدة .

سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 201.9 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 10.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية ، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 70.6% من إجمالى تعاملات السوق .

شهد شرق الإسكندرية اليوم، هبوطا أرضيا بمنطقة فلمنج شارع بن سنان، وذلك من آثار التداعيات السيئة لموجة الطقس التى تضرب الإسكندرية حاليا، حيث استمرت نوة الفيضة الصغرى بمدينة الاسكندرية، وشهد اليوم توقف هطول الأمطار مع ازدياد شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر، وتقدم أهالى المنطقة بشكوى إلى حى شرق لإصلاح الهبوط الأرضى، مطالبين بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم اتساع قطر الهبوط.

احتفل لويس سواريز، مهاجم برشلونة الأسباني، بعيد زواجه العاشر من صوفيا بالبي، وتجديد وعودهما خلال حفل كبير في فى مدينة مونتيفيديو عاصمة أوروجواي، وسط عدد كبير من نجوم كرة القدم فى العالم، أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، وألبا وبوسكيتس نجوم برشلونة، وزوجاتهم وصديقاتهم.

يفضل البعض استغراق وقت طويل فى التفكير لتحديد شعوره نحو شخص ما، والتخطيط لطرق التصريح بإعجابه بالطرف الآخر وربما يستغرق الوقت لشهور أو أيام حتى يطمئن قلبه ويقرر الإفصاح عن مشاعره، ولكن يوجد بعض الأشخاص المعروفين بالتسرع فى إبداء الإعجاب بالطرف الآخر حتى أنهم لا ينتظرون رؤيته وجهاً لوجه، وإنما يفضلون إرسال رسالة عبر حسابه الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى أو الهاتف المحمول، ويعتقد البعض إن هذا يعود إلى صفات الأبراج الفلكية، ولهذا نتعرف فى التقرير على الأبراج المعروفة بالتسرع فى إبداء الإعجاب بالطرف الأخر، وفقاً لما ذكره موقع "bustle".

بحادث مأساوي ، استقبل الأمريكيون فى ولاية ميتشيجان أعياد الكريسماس بعد العثور على جثة طفل مصاب بالتوحد فى عمر الخامسة، بعد فقدانه فى يوم عيد الميلاد ببركة قرب مكان شوهد فيه للمرة الآخيرة.

الهولندى فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، احتفل بطريقة غريبة ومثيرة عقب مباراة ليستر سيتى، حيث احتفل من خلال قص العشب فى أرض المنافس ملعب King Power.

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كشفت النجمة المصرية سارة عصام، المحترفة فى صفوف ستوك سيتى الإنجليزى، أنها انتقلت للعيش فى بريطانيا منذ 20 يونيو 2017 مع شقيقتها الكبرى، وكانت البداية صعبة للغاية للاندماج فى المجتمع الإنجليزى.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واحدة من العلاقات العاطفية التى كان يُضرب بها المثل في الوسط الفنى، كانت علاقة الحب بين المخرج مجدى الهوارى والنجمة غادة عادل، اللذين انفصلا قبل أكثر من عام.

اهتمت صحيفة "تليجراف" البريطانية بتسليط الضوء على إعلان الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان أمس الخميس باستعداد بلاده لإرسال قوات لدعم حكومة فائز السراج في أوائل الشهر المقبل ، في خطوة من شأنها أن تغذي المخاوف من أن يتحول الصراع في البلاد إلى حرب بالوكالة بين القوى الإقليمية.

مع اقتراب انتهاء العام غالبية الفتيات يحاولن معرفة موضة العام الجديد من أزياء وطرق ارتدائها ولا يمكن نسيان الألوان التى يكن لها نصيب كبير من الاهتمام، حيث لكل موسم ما يميزه من ألوان معينة، ويتم تحديد هذا الأمر بناء على مدونات الموضة والمتخصصين فى مجال الأزياء بشكل عام، كذلك من خلال الصور التى ينشرها الفنانين على موقع تبادل الصور الاجتماعى انستجرام، ووفقًا لمجلة "Elle" سيكون اللون الأرجوانى بكل درجاته المختلفة هو السائد فى عام 2020، فكيف نسقته نجمات الموضة؟

تداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعى تحذير للمواطنين بقيام اثنين من العاملين بإحدى الشركات الخاصة يرتدون سترة مدون عليها "مرور القاهرة" باستغلال تواجد المواطنين داخل وحدة مرور مدينة نصر لتجديد تراخيص سياراتهم، لإجراء عملية فحص للسيارات خارج إطار الإجراءات الرسمية لاستخراج التراخيص.

يبدو أن قناة الجزيرة القطرية، لا تكل ولا تمل من الكذب والفبركة والتدليس، فبعد العديد من الأخبار التى ثبت زيفها بالدليل القاطع، ها هى مرة أخرى تعيد بث سمومها وأكاذيبها بما يناسب سياستها التحريضية.

ارتفعت أسعار الذهب، لليوم الرابع على التوالى فى مصر، بقيمة جنيه بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ فى سعر المعدن النفيس عالمياً، لتسجل أوقية الذهب 1509 دولاراً بعد أن سجلت أمس 1504 دولار، الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى مصر، ليرتفع خلال تعاملات اليوم، ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 674 جنيها للجرام.

أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أن بلاده لن تقبل أبدا بأن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على وجه الاطلاق ولن تقبل استغلال أي شبر من أراضيها إلا تحت السيادة الوطنية، وذلك ردًا على ادعاءات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ورغبته لدفع تونس للانزلاق فى أزمات ليبيا، وزعم مسئولون أتراك وليبيون انضمام تونس الخضرا لتحالف تركيا- ليبيا.