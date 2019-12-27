بينها تهريب "شيش إلكترونية".. أمن المنافذ يتمكن من ضبط 1415 قضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن جهود قطاع أمن المنافذ بالوزارة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية؛ وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (14) قضية تهريب أبرز مضبوطاتها (ملابس أجنبية الصنع– سجائر وشيش إلكترونية بمشتملاتها- أدوات صحية- كيماويات- مبيدات حشرية- حديد خردة- قطع غيار ماكينات تصنيع) بلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة 8 مليون جنيه.

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فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط (3) قضايا تهريب مخدرات.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (110) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، محاولة صعود باخرة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى، مخالفات السائقين، سرقة، تعاطى مخدرات، تسول، سلاح أبيض).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1003) مخالفة مرورية متنوعة.