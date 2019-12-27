ضبط تشكيل عصابى تخصص فى جلب السيارات المهربة جمركياً وتسييرها بمستندات مزورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب السيارات المهربة جمركياً وإصطناع مستندات ملكية ورخص تسيير لها وإعادة بيعها.

أكدت معلومات وتحريات العقيد إيهاب حسين، رئيس مباحث المرور بالقاهرة قيام ثلاثة أشخاص صاحب معرض سيارات له معلومات جنائية عاطلَين بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب السيارات المهربة جمركياً وإصطناع مستندات ملكية ورخص تسيير لها وإعادة بيعها.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

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عقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد فتحي عمران وعلي موسى ومحمد كمال، ضباط مباحث المرور من ضبطهم وبحوزتهم عدد 2 تصريح تسيير، لوحتين معدنيتين "تجارى الدقهلية"، رخصة تسيير سيارة "جميعها مزورة".

كما ضبط بحوزتهم سيارتين مُثبت عليهما لوحات معدنية "بالكشف الفنى عليهما تبين أن إحداهما مهربة جمركياً، والأخرى مقيدة بإسم أحد المتهمين، ومحظور بيعها لصالح أحد البنوك وضبط بحوزته رخصة تسيير لذات السيارة مزورة، كما تم ضبط سيارة مقيدة بإسم إحدى السيدات بحوزة أحد العاطلين.

وبمواجهتهم أمام العميد محمد العناني، رئيس مباحث قطاع التأمين، والعقيد ولاء فكري، مفتش مباحث الوحدات، إعترفوا بقيامهم بجلب السيارات المهربة جمركياً وإدخالها عبر المنافذ الجمركية وعقب إنتهاء تصريح الإفراج الجمركى يقومون بإصطناع مستندات ملكية ورخص التسيير وإعادة بيعها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأمر اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.