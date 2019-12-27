بعد 4 وقائع .. ضبط تشكيل سرقة المساكن في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المساكن.

تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط بالتنسيق مع وحدة مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة، أفادت قيام 3 أشخاص "عاطلين -مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ -سبق اتهام أحدهما في 12 قضية " بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب 4 وقائع سرقة مساكن، وبإرشادهم تم ضبط جميع المسروقات، وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.