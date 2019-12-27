"خالد" يطلب تطليق زوجته: "بتاكل اللبان بطريقة غريبة وتكسف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "خالد. س" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في إمبابة، يطلب فيها تطليق زوجته؛ لتضرره من تصرفاتها، قائلاً: "بتاكل اللبانة بطريقة غير مقبولة، بتكسفني قدام أهلي بطريقتها وتصرفاتها".

يقول "خالد" (33 سنة)، في دعواه، إنه تزوج من "صباح. م"، (30 سنة)، من 8 أشهر فقط، تعرفت عليها عن طريق حضوري مناسبة خاصة بصديقي المقرب، تحدثنا سويًا، وتظاهرت أمامي بكل صفاتها المثالية فهي بشوشة وملتزمة ومتعلمة، جعلتني أتمسك بالزواج منها رغم رفض أسرتي، ولم يمر إلا قليل، وتم تحديد موعد الزفاف، وانتقلنا لعش الزوجية.

يضيف الزوج أنه عقب إتمام مراسم الزواج بدأ يلاحظ عيوبًا غريبة على زوجته، فهي ترفع صوتها، وبتاكل اللبانة بطريقة شعبية أوي، وتجمع صديقاتها بشقة الزوجية يوميًا، ولا تفكر إلا بنفسها، فبدأ بالحديث معها حول الأمر، وبمرور الوقت لم تلتزم برغبته في تغيير طريقتها، وهو ما دفعه لمراجعتها أكثر من مرة رغبة منه في تغيير سلوكها، قائلًا: "أسلوبها في أكل اللبانة مزعج وبتعمل صوت عالي".