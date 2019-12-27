بها"حروق تجميد"..إحباط ترويج طن وربع لحوم فاسدة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
أحبطت مباحث التموين بالقاهرة ترويج كمية من اللحوم الفاسدة، عُثر عليها داخل مصنع بمنطقة القطامية.
تمكن المقدم طاهر خليل، رئيس مباحث تموين شرق القاهرة، من ضبط مسئول مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامه بتعبئة (1,265) طن "دهون حيوانية-جلود دواجن-مفروم لحوم" داخل عبوات بدون بيانات "منتج نهائي" وغير صالحة للاستهلاك الآمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية "حروق تجميد" تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المشاركة في الحملة.
وبمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد الهادي، وكيل مباحث التموين، اعترف بارتكاب الواقعة.
تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.
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