اليوم.. القومي لثقافة الطفل يطلق قافلة "عيالنا" بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

يُطلق المركز القومي لثقافة الطفل، قافلة "عيالنا" الثقافية والفنية، إلى محافظة الدقهلية ومدينة "بلقاس" للمشاركة في أيام بلقاس الثقافية، اليوم الجمعة، تحت شعار العدالة الثقافية وضمن برنامج القوافل الثقافية لمحافظات مصر.

يأتي ذلك ضمن قوافل "عيالنا" التي يُطلقها المركز إلى جميع محافظات الجمهورية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي اﻷمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

ويتضمن برنامج القافلة عرض الأراجوز للفنان ناصر عبدالتواب والفنان أحمد جابر، وعرض مسرحية "الفيل المتمرد" إنتاج المركز القومي لثقافة الطفل، تأليف السيناريست وليد كمال، عرائس الفنان مؤمن ونس، ألحان الفنان محمد عبداللا، توزيع الملحن وائل عوض، إخراج المخرج أحمد إسماعيل عبدالباقي.​