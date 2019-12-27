أخبار مصر | آثار الكرنك: لن يتم نقل تماثيل من طريق الكباش أو من أمام المعبد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آثار الكرنك: لن يتم نقل تماثيل من طريق الكباش أو من أمام المعبد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، أن تماثيل أبو الهول ذات رأس الكبش التي سيتم نقلها من معبد الكرنك إلى القاهرة لتزين ميدان التحرير حول المسلة التي تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، ليست من التماثيل الموجودة على جانبي طريق الكباش المعروف الذي يربط بين معبدي الاقصر والكرنك.

وأضاف الصغير في تصريحات صحفية، أنه ليسن من التماثيل الموجودة أمام واجهة معبد الكرنك ولكن تم اختيارها من بين تماثيل موجوده خلف واجهة المعبد (الصرح الاول) علي جانبي الفناء، خلف مباني الطوب اللبن التي تركها المصري القديم أثناء أعمال بناء الصرح الأول.

وتعكف الوزارة حاليا على دراسة وتوثيق هذه التماثيل بشكل كامل، والقيام بكل أعمال الصيانة والترميم اللازمة للحفاظ عليها.

يأتي هذا في إطار الخطة الشاملة لترميم ودراسة هذه التماثيل ضمن آثار معابد الكرنك وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار قد انتهت من أكثر من ٩٠ ٪؜ من مشروع ترميم و إحياء طريق الكباش وسوف يتم افتتاحه امام الزائرين خلال عام ٢٠٢٠.