أخبار مصر | ثقافة الجيزة في 2019.. جوائز فنية ومبادرات ناجحة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثقافة الجيزة في 2019.. جوائز فنية ومبادرات ناجحة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد فرع ثقافة الجيزة، بقيادة الدكتورة نهي نبيل مدير عام الفرع، تطورا ملحوظا في الأعمال المقدمة إلى الجمهور وخاصة الأنشطة الثقافية، خلال عام 2019.

حيث زاد إقبال الجمهور على حضور الأنشطة الثقافية والفنية المقدمة من خلال 38 موقعا ثقافيا، والتي تستهدف كل فئات المجتمع مما يدل على حدوث تطور في جودة الأنشطة، فمن خلال المتابعة الميدانية المستمرة التي تقوم بها للمواقع الثقافية استطاعت نبيل مع فريق العمل تحسين الخدمات الثقافية.

فقد شهدت ثقافة الجيزة اهتماما بشاب المخرجين وتم إقامة مهرجان الجيزة للإبداع المسرحي بالتعاون مع أكاديمية الفنون، كما حصدت العروض المسرحية المنتجة على أكثر من 10 جوائز ومنها مركز أول باللقاء الثالث لشباب المخرجين الذي نظمته إدارة المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وكذلك قدم فرع ثقافة الجيزة العديد من الأنشطة لتمكين ذوي القدرات الخاصة إيمانا بحقهم في غد أفضل ومنها مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي أقيم بمكتبة البحر الأعظم خلال ديسمبر2019 والعديد من الاحتفاليات والفعاليات الأخرى.

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كما تم تقديم العديد من الأنشطة التثقيفية للمرأة ومنها "مبادرة مصريات ناجحات" والعديد من الفعاليات الثقافية التي ألقت الضوء على المرأة المصرية ودورها في الحضارة على مر العصور وصولا للعصر الحالي وتم تكريم العديد من النماذج المشرفة وأمهات الشهداء والمتميزات في مجالات عديدة.

وقد واكبت ثقافة الجيزة المناسبات والأعياد القومية فقدمت العديد من الاحتفاليات منها الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الجيزة واليوم العالمي للمرأة وذكري ثورة 30 يونيو والاحتفال بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة وأعياد الطفولة ويوم المعاق والاحتفال بأعياد السنة الميلادية والعديد من المناسبات الأخرى.

وأقيمت العديد من الورش والمعارض الجماعية للشباب والأطفال لتشجيع الموهوبين وتنمية قدراتهم الإبداعية، وقد كان للثقافة في الجيزة دور في مواجهة الفكر المتطرف المؤدي للإرهاب فمن خلال المحاضرات والندوات ومناقشات الكتب التي استهدفت نشر الفكر المعتدل وتقبل الآخر ومن خلال ورش تعليم البالية والموسيقي والفنون التشكيلية والمسرح، استطاعت نبذ التطرف وإعداد جيل من المبدعين في كل المجلات إيمانا بهذا الدور الفاعل للثقافة في صناعة مستقبل أفضل لمصر.

وقالت الدكتورة نهي نبيل، إنها تعمل وفق رؤية الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الذي يشجع الإبداع في العمل ويرحب بكل أفكار التطوير مما يعطينا مساحة للتفكير بشكل غير تقليدي لتحسين وتطوير العمل الثقافي.