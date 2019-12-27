أخبار مصر | "التقدم لذوي الإعاقة": إنشاء منصة إلكترونية للتأهيل المهني والتوظيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التقدم لذوي الإعاقة": إنشاء منصة إلكترونية للتأهيل المهني والتوظيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة مها هلالي مؤسس ورئيس جمعية التقدم وعضو المجلس القومي للإعاقة والمقرر المناوب للجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، إن الجمعية تشتغل على منهج متكامل للتوحد يفيد كل الأشخاص ذوي التوحد والإعاقة الذهنية في مصر، مشيرة إلى أنهم سيعملون على إنشاء منصة الكترونية لبرنامج فرصتي المعني بالتأهيل المهني والتوظيف.

وأضافت هلالي لـ"الخليج 365" أن التركيز في المرحلة القادمة سيكون على استخدام التكنولوجيا لسد الفجوة في المناهج والأدوات لتنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في التعليم والعمل والمجتمع.

وتمنت الدكتورة مها هلالي للأشخاص ذوي الإعاقة أن يكون عام 2020 فيه تنفيذ أكثر فاعلية للائحة التنفيذية لقانون 10 لعام 2018 ويحدث تمكين أكثر للحقوق حيث أن الرئيس بنفسه يؤكد كل عام على تلك الحقوق ويوصي بضرورة وصولها لهم، مطالبة الأشخاص ذوي الإعاقة أن يبحثوا عن حقوقهم ويصمموا عليها وأن يبلغوا ضد أي تمييز سلبي ضدهم وأن يصبوا بأقصى طاقاتهم.

