أخبار مصر | شيرين زكي تعلن ترشحها لمنصب نقيب الأطباء البيطريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيرين زكي تعلن ترشحها لمنصب نقيب الأطباء البيطريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للبيطريين، بأوراق ترشحها بشكل رسمي لمقعد نقيب عام أطباء بيطريين مصر بانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين 2020.

وقالت زكي عن ترشحها: "اللهم إن كان خيرا لبلدي ومهنتي وزملائي ولي فيسره لي وراضني به، وإن كان شرا فاصرفه عني واصرفني عنه".

وفتحت النقابة العامة للأطباء البيطريين، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى، الأحد الماضي، وذلك على منصب النقيب العام، أو عضوية مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، من العاشرة صباحا، وحتى الساعة 4 عصرا، لمدة 10 أيام متصلة، بما فيهم أيام الجمعة والسبت.

وتستمر اللجنة فى تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام متواصلة، ويعقبها ثلاثة أيام عمل لتلقى الطلبات الواردة عبر البريد، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة يراجعون بشكل فورى كافة أوراق المرشحين للتأكد من استيفائهم كافة المستندات وفق ما نص عليه القانون، ومن ثم مراجعتها من الشؤون القانونية، وتسجيلها بالسجلات المعدة لذلك.

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علي أن يكون مقر النقابة العامة للأطباء البيطريين، هو المقر الوحيد لاستقبال كافة المُرشحين على جميع المناصب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن اللجنة تتلقى طلبات الترشح سواء بحضور المرشح شخصيا إلى مقر اللجنة، أو من خلال إرسال طلب الترشح من خلال البريد بعلم الوصول، على عنوان النقابة العامة "6 شارع الحديقة- جاردن سيتى بالقاهرة".

وللمرشحين على مقعد النقيب وعضوية مجالس النقابة العامة، يشترط سداد اشتراك 2019، وإحضار صورة بطاقة الرقم القومى، وكارنيه العضوية، و2 صورة شخصية"، ويتم ملء استمارة الترشح الموجودة فى لجنة تلقى الطلبات، أما لمن يرسل طلب الترشح من خلال البريد فيتم كتابة الطلب باليد، ويتضمن كافة البيانات الخاصة بالمرشح "الأسم، تاريخ الميلاد، المنصب الراغب فى الترشح عليه".

وبالنسبة للمرشحين للقطاعات الستة، قال: يتم إحضار شهادة بقيد المرشح ضمن النقابة الفرعية الواقعة فى نطاق القطاع الراغب فى الترشح عليه، وللحكوميين أو العاملين بالقطاع الخاص يستلزم إحضار شهادة بختم النسر من جهة العمل، ومن غير العاملين من الأعضاء يكتب إقرار بعدم عمله فى القطاعين.

وتضم اللجنة فى عضويتها الدكتور أشرف قاسم، الدكتور ناجى سلام، الدكتور الحسينى عوض.