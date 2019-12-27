مصر | النيابة: لا شبهة جنائية في مصرع طفلين داخل شقة بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة: لا شبهة جنائية في مصرع طفلين داخل شقة بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت النيابة العامة، بشمال الجيزة، تقرير الأدلة الجنائية، في واقعة حريق شقة بمحتوياتها بمنطقة كرداسة، مما أسفر عن مصرع طفلين نتيجة الحريق، وذلك للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وباشرت النيابة العامة، التحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الطفلين، لعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وجاء في التحقيقات الأولية أن بلاغا ورد لشرطة النجدة يفيد باشتعال النيران داخل شقة بمنطقة أبو رواش في كرداسة، وتبين أن الحريق التهم محتويات الشقة.

وأضافت التحقيقات أنه بعد سيطرة رجال الإطفاء على الحريق عثر على جثتي طفلين متوفيين من أثر الحريق داخل الشقة.

ورجحت التحقيقات الأولية أن ماسا كهربائيا تسبب في نشوب الحريق، وما زالت النيابة في انتظار تقرير الأدلة الجنائية للكشف عن سبب الحريق.

