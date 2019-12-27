شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. محافظ الجيزة يتفقد موقف سيارات «السرفيس» بناهيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الجمعة، جولات تفقدية لعدد من القطاعات، شملت أحياء بولاق الدكرور، والدقى، والعجوزة، وجنوب الجيزة.

للوقوف على حالة النظافة والاشغالات والمجهودات، التي تبذل لخدمة المواطنين.

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كما تفقد «راشد» موقف سيارات السرفيس بجوار سلم كوبرى مشاه ناهيا، والذى تم نقلة إلى شارع «ترعة الزمر»، على بعد 300 متر من موقعه السابق، وذلك لما يسببه من إعاقة شديدة للحركة المرورية، إستجابة لمطالب المواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى، السكرتير المساعد، واللواء تامر أبوالنجا، رئيس مدينة الجيزة، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، وايمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، والعميد إيهاب مكاوى، رئيس حى بولاق الدكرور، ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس.

كما تابع المحافظ الأعمال، التي تنفذها شركه مياه الشرب والصرف الصحى وحى العمرانية، لإصلاح كسر ماسورة مياه بشارع ترعة الزمر، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال.

محافظ الجيزة يتفقد موقف سيارات السرفيس بناهيا