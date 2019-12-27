شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 12 مدربًا ومرشد غوص لـ«مخالفتهم المعايير الدولية والفنية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر، الجمعة، إيقاف ١٢ مدربًا ومرشد غوص عن العمل بالغردقة وشرم الشيخ، لمخالفتهم المعايير الدولية والسماح لأطفال دون العاشرة بممارسة النشاط، بعد مناقشة مسؤولي الغرفة تقارير الحوادث والمخالفات المُثبتة.

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ووقّعت وزارة السياحة ومجلس إدارة الغرفة العقوبات والجزاءات المُقررة، طبقاً للائحة الجزاءات وقرارات وزارة السياحة ومجلس الإدارة ذات الصلة في هذا الشأن على المُرشدين والمُدربين والمُديرين الفنيين للمُنشآت، حفاظاً على سلامة وأرواح السائحين وسُمعة المقصد السياحي المصري، وتراوحت مدة الإيقاف للمخالفين ما بين شهر وشهرين و٤ و٧ و٨ أشهر.

وتضمن تقرير المخالفات مخالفة نسب الإشراف الآمن بالنسبة لعدد المرشدين أو المدربين مقابل عدد الممارسين ومخالفة المعايير الدولية للغوص الإبتدائي، عن طريق تنفيذ غوصات إبتدائية لطفل دون سن 10 سنوات وعدم استيفاء البيانات في سجل تسجيل الأنشطة، ومساعدة وتسهيل عمل كيانات غير قانونية وغير مرخصة من وزارة السياحة عن طريق ختم أوراق دورات تدريبية تم تنفيذها في مركز غير مرخص.

بالإضافة إلى مخالفة المعايير الدولية لنشاط الإنترو بتنفيذ النشاط لممارسين دون سن العاشرة واستخدام مرشدين لا يحملون بطاقات مزاولة المهنة الصادرة من الغرفةوعدم وجود سجل تسجيل غوصات أو إقرارات موقعة من الممارسين، ومساعدة وتسهيل عمل كيانات غير قانونية وغير مرخصة من وزارة السياحة ومخالفة المعايير الدولية وأصول المهنة المقررة المتمثلة في عدم وجود مرشد أو مدرب يحمل بطاقة مزاولة المهنة الصادرة من الغرفة أثناء تنفيذ النشاط ومخالفة المعايير الدولية بعدم التأكد من تنفيذ غوصة تقييم للممارسين.