شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم محافظة المنوفية يوضح حقيقة «زلزال بركة السبع» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف معتز حجازي، المتحدث الرسمي باسم محافظة المنوفية، أن مانشر عن تعرض مدينة بركة السبع لهزة أرضية وصفها البعض أنها زلزال، لا يتعدي أكثر من مشكلة بالكوبري الكائن أعلى البحر أمام مجلس مدينة بركة السبع.
واضاف في تصريحات صحفية أنه تم تشكيل لجنة هندسية قامت بفحص الكوبري فور العلم بوجود تلك المشكلة، وتبين أن الكوبري أمن ولا يشكل خطورة على سلامة وحياة المواطنين، وحركة السير عليه عادية ولايوجد ما يستدعي إغلاقه.
يشار إلى أن مجلس مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية قد أعلن صباح اليوم تعرض الكوبري الكائن أعلي البحر أمام مجلس المدينة، لهزة أرضية، ماتسبب في إثارة القلق والخوف لدي أهالي بركة السبع، وعلي الفور اتجهت الجهات المسؤولة بالمركز وقسم الشرطة لمعرفة أسباب المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على حياة وسلامة المواطنين.
وانتقل إلى المكان السيد حسن، ومحمود عبدالدايم، نائبا رئيس المركز والمدينة، وتم استدعاء مهندسي الري والصيانة للكباري وعمل المعاينة اللازمة للوقوف على سبب الهزة، وتم الإعلان عن تدعيم الكوبري بكراسي حديدية على وجه السرعة صباح غدًا السبت.
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