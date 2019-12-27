شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية: فحص 1000 مواطن خلال القافلة العاشرة من المبادرة الرئاسيه «نور حياة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية أنه تم فحص 1000 مواطن من مختلف مراكز المحافظة خلال القافلة العاشرة من المبادرة الرئاسية «نور حياة» والتى قد أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتى ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة بمركز شباب الباجور خلال الأسبوع الجاري.

وأشار عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية بأن القافلة العاشرة إستهدفت الكشف على الفئات الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وكذا عمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكرى بالمحافظة.

كما أوضح درغام بأنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث إجتماعية بالتنسيق بين مديرية التضامن الإجتماعى وجمعية الأورمان بالمحافظة، كما قامت الجمعية بتوفير وسائل نقل للحالات المستهدفة ذهاباً وإياباً خلال فترة عمل القافلة.