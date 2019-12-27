شكرا لقرائتكم خبر عن توفير ماكينة غسيل كلوي لوحدة العناية المركزة بديرب نجم بتكلفة 250 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة ،توفير ماكينة غسيل كلوي متنقلة، ووحدة معالجة للمياه خاصة بها، لتقديم الخدمة الطبية لمرضي الكلي داخل وحدة العناية المركزة بمستشفي ديرب نجم، وذلك في إطار تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

حيث يتم إجراء جلسات الغسيل الكلوي للحالات الطارئة لمرضي الكلي بالعناية المركزة نظرا لصعوبة نقلهم لوحدة الغسيل الكلوي، والعمل على راحة المرضي وحفاظاً على صحتهم، حيث بلغت التكلفة حوالي ٢٥٠ ألف جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني .

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر لمدير المستشفي والمتبرعين على الجهود المبذولة لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بديرب نجم .