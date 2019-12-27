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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية برئاسة الدكتور محمد حامد أبوزيد مدير عام الإدارة وإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة تكثيف برنامج مقاومة ومكافحة ناقلات الأمراض وذلك باستخدام السيارات المزودة بأجهزة الضباب وأدوات المكافحة والإستكشاف بالتعاون مع مجالس المدن والوحدات المحلية، كما تتم أعمال مكافحة الذباب البالغ بمواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية بدور العبادة، ودورات المياه العمومية، ومقالب القمامة العمومية وتجمعاتها، والأسواق العمومية، وأسواق بيع المواشي، ومحلات بيع الأسماك، وتنظيف الطيور، والمجازر، كما يتم القيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية والمكافحة بمواتير الرش، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية وإتخاذ كافة السبل اللازمة لمكافحة الذباب البالغ والبراغيث والباعوض.

وأكد مدير عام الإدارة أنه تم رش عدة مصارف منها «مصرف القصبي ومصرف بحر حادوس يمين وبحر حادوس بأولاد صقر، ومصرف الشيخ حسانين ومصرف بحر الزير ومصرف بحر فاقوس بالحسينية، ومصرف القنايات وترعة العوجة ومصرف بحر أبوالأخضر وترعة ميت أبوعلى بالزقازيق، مصرف اللبا والهوابر ومصرف دير البلد ومصرف صافور بديرب نجم، وبركة الأكسدة قطاع رقم ٥ وبركة الأكسدة قطاع رقم ١ وبركة الأكسدة قطاع رقم ٢ بالعاشر من رمضان، ومصرف كفر عياد بأبوحماد، ومصرف الغفارية بمشتول السوق، ترعة القنايات طريق المؤسسة بالقنايات، مصرف صان ومصرف الكقور بكفر صقر، ومصرف الأحراز ومصرف أم الشوك والمطاوعة حتي شرشيمة بههيا، مصرف القنان بصان الحجر، وترعة العدوي بفاقوس»، مؤكدا على استمرار أعمال المكافحة اليومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه قدم الدكتور هشام مسعود الشكر لجميع العاملين على هذا المجهود المبذول حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وخاصة خلال هذه الأيام في ظل الطقس السيء الذي تشهده المحافظة، معبراً عن تقديره الشديد لهذا العمل متمنياً لهم دوام الصحة والتوفيق.

«صحة الشرقية» تواصل النشاط المكثف لمكافحة الذباب وناقلات الأمراض

«صحة الشرقية» تواصل النشاط المكثف لمكافحة الذباب وناقلات الأمراض

«صحة الشرقية» تواصل النشاط المكثف لمكافحة الذباب وناقلات الأمراض