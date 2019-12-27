شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقي أمراض الدم: أنيميا البحر المتوسط أكثر الأنواع انتشارًا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نجلاء شاهين، استشاري أمراض الدم بالتأمين الصحي، إن أنيميا البحر المتوسط هي أكثر أنواع الأنيميا التكسرية الوراثية انتشارًا في مصر وبلاد حوض البحر المتوسط، حيث يتم علاج ما يقرب من ٨٠% من مرضى الثلاسيميا تحت مظلة التأمين الصحي (أطفال وكبار)، مشيرة إلى حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تقديم أفضل منظومة خدمة علاجية متكاملة ومتطورة لهؤلاء المرضى تتمثل في توفير الدم الآمن لهم وأحدث العلاجات على مستوى العالم لأدوية خفض نسبة الحديد الزائد في الجسم والتي تتميز بفاعليتها وسهولة تناولها لجميع الأعمار، جاء ذلك خلال افتتاح الملتقي الأول لأمراض الدم.

وقال الدكتور شريف أمين، إن هناك جهود حثيثة في مجالات البحث العلمي وتطوير العقاقير وتحسين خيارات العلاج للمرضى عمومًا ومرضى السرطان تحديدًا، حتى يتمكن المرضى من الحصول على علاجات عالية الجودة وشاملة تساعدهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، من خلال كوكية من العلماء في علم الأدوية وخاصة أمراض الدم، التي تعتبر من الأمراض الشهيرة، وذلك حرصا من نوفارتس، فيما قال الدكتور محمد عبدالمعطى أستاذ طب الأورام وأمراض الدم، إن طبيعة سرطان الدم النخاعي المزمن هو نوع من السرطان يصيب خلايا الدم ونخاع العظم، وتظهر أعراضه في إنتاج الجسم لكميات كبيرة من خلايا الدم البيضاء. ويتطور المرض بصورة بطيئة نسبيًا، ولا يكتشف غالبية المرضى إصابتهم بسرطان الدم النخاعي إلا في المرحلة المزمنة من المرض، ويظل العديد في هذه المرحلة المزمنة لسنوات دون تقدم المرض إلى مرحلة أخرى.

وقالت الدكتورة آمال البشلاوي، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم بمستشفى أبوالريش الجامعي ورئيس الجمعية المصرية لأنيميا البحر المتوسط «الثلاسيميا»، إن طبيعة المرض تكمن مشكلته في تراكم الحديد بالجسم نتيجة نقل الدم المستمر لفترات طويلة. وبحسب تصنيف الثلاسيميا، فإن له أكثر من درجة، فالأشخاص الحاملين للمرض إما طبيعيين أو تكون لديهم نسبة أنيميا البحر المتوسط بسيطة لا تتطلب العلاج، وهناك أنيميا متوسطة تسبب ظهور علامات الشحوب على الشخص المصاب بعد عمر سنتين فأكثر، أما الأنيميا الشديدة فتظهر على الطفل في عامه الأول، أو خلال الستة أشهر الأولى من حياته، وتزداد خلالها أعراض المرض تدريجيًا، ولا يمكن علاجها إلا بنقل الدم المتكرر الذي يؤدي إلى تراكم الحديد في أعضاء الجسم مثل الكبد والقلب والغدة النخامية والبنكرياس، ونتيجة لذلك يصاب المريض بفشل أو ضعف في وظائف هذه الأعضاء، حيث لا يستطيع الجسم التخلص من الحديد الزائد إلا بواسطة دواء يساعده على ذلك.